Siegen oder nicht fliegen

Als sich die Schweizer Langlaufequipe Richtung Peking aufmachte, war mit Jason Rüesch ein Last-Minute-Reisender mit an Bord. Die Olympia-Expedition nach Fernost hatte sich für den 27-Jährigen unerwartet zur Zitterpartie entwickelt. Dies war so definitiv nicht geplant gewesen. «Es lief sehr unglücklich für mich. Und dies ausgerechnet nach einer sehr einwandfreien Zwischensaison mit so guten Werten bei den Leistungstests wie noch nie», analysiert der Davoser. Was also ist passiert?