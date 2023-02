Grosses Finale am White Turf

von Markus Monstein

Der dritte und letzte Renntag des -White Turf Meetings 2023 auf dem gefrorenen St. Moritzersee hat es in sich. Voraussichtlich 50 Vierbeiner laufen in sechs Rennen um Preisgelder in Höhe von 180'000 Franken. Am meisten Pferde (14) und am meisten Preisgeld (100'000 Franken) gibt es im 83. Grossen Preis von St. Moritz, der erstmals unter dem Patronat der Evangelos Pistiolis Foundation ausgetragen wird. Die Spannung könnte grösser kaum sein. Acht Gäste aus Deutschland, England und Spanien fordern sechs in der Schweiz trainierte Vollblüter.