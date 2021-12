«Noch ist es das Premiumprodukt»

Hannes Parpan ist im Prinzip ein durchaus entspannter OK-Präsident der Tour de Ski in der Region Lenzerheide, genauer gesagt der Roland Arena in Lantsch/Lenz. «Die Strecken sind seit Tagen präpariert. Die Infrastruktur steht. Wir haben unseren Beitrag zu einem guten Gelingen geleistet», meldet der Mann für alle Organisationsfälle in Sachen Wintersport, der seit dem ersten Tour-Marschhalt im Winter 2013/14 seinen Part an der Spitze der örtlichen Organisation erledigt.