Live bei uns: Alex Fiva wird in Chur empfangen

Heute Donnerstagabend um 18 Uhr ist es so weit. Der Olympia-Silbermedaillengewinner und Weltmeister von 2021 im Skicross, Alex Fiva, wird auf dem Alexanderplatz in Chur im Rahmen des Fests «Chur on Fiva» für seine Leistungen geehrt. Beim Event werden verschiedene Sportgrössen, die American-Football-Mannschaft der Calanda Broncos oder die Jugend von Fivas Skiclub Parpan den Medaillengewinner hochleben lassen. Die Feier wird durch einen Foodtruck, eine Cocktail Bar und Livemusik von Lt Slam abgerundet.

