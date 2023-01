Zu wenig Schnee: Planoiras-Volkslanglauf wird verschoben

Der Schneemangel hat auch Auswirkungen für den Traditionsanlass Planoiras Volkslanglauf. Die am kommenden Sonntag geplante 38. Auflage des Laufs von Lantsch/Lenz nach Lenzerheide muss verschoben werden. Die prekäre Schneesituation in der Region lässt keinen Start auf der Originalstrecke über 25 Kilometer zu. Zwar ist in den kommenden Tagen Niederschlag angesagt. «Zu spät», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.

Die Organisatoren fanden jedoch ein Alternativdatum. Gestartet wird nun am Samstag, 4. März. Der Planoiras wird somit zum Prolog für den eine Woche später terminierten Engadin Skimarathon. Der am kommenden Samstag im Rahmen des Planoiras geplante «Bündner Langlauftag» in Lantsch/Lenz mit Rennen im Raiffeisen Cup Nordisch für den Nachwuchs findet statt.