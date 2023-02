Wegen Schneemangel: Planoiras Volkslanglauf findet nicht auf der Originalstrecke statt

Aufgrund der herrschenden Schneeknappheit kann der Planoiras Volkslanglauf auch beim Ausweichdatum nicht auf der Originalstrecke gelaufen werden, wie die Organisatoren per Medienmitteilung bekannt gaben. Die Teilnehmenden werden in der Roland Arena in Lantsch/Lenz auf einem 5-Kilometer- (Planoiras), beziehungsweise 4-Kilometer-Rundkurs (Planoirino) antreten. Der Planoiras und der Planoirino werden beide in zwei Wettkämpfe aufgeteilt. Gestartet wird mit einem Prolog im Einzelstart. Nach einer Pause von ca. einer Stunde geht es mit den Finalläufen im Blockstart weiter. Die Athletinnen und Athleten behalten ihre persönliche Startnummer für beide Wettkämpfe. Gelaufen wird in der Skating-Technik.

Ehemaliger Weltcupläufer Livio Bieler am Start

Die Organisatoren um den neuen OK-Präsidenten Carlo Wasescha erwarten rund 200 Teilnehmende. Seine Startzusage gegeben hat der ehemalige Weltcup-Langläufer Livio Bieler, der 2019 hinter Ilja Chernousov und Toni Livers den dritten Platz belegte. Beim Volkslauf St. Cassian lief Bieler als Zweiter hinter Kevin Marc Camathias (Sagogn) ein.

Das Programm

Freitag, 3. März 2023

15.00 bis 17.00 Uhr: Startnummernausgabe im «Quadrin», Roland Arena in Lantsch/Lenz

Samstag, 4. März 2023

07.30 bis 09.30 Uhr: Startnummernausgabe im «Quadrin», Roland Arena in Lantsch/Lenz

09:30 Uhr: Erster Start

Im Anschluss an die Finalläufe Pastaparty und Rangverkündigung im «Quadrin».

Weitere Informationen gibt es unter lenzerheide.swiss/planoiras.