Volkslangläufer aufgepasst: Loipe gut bloss im Engadin

Die überraschende Botschaft kommt aus dem Engadin. «Wir haben hier Winter», verkündet Ramun Ratti mit einer Prise Pathos in der Stimme aus dem Bündner Hochtal. Und so kann der Mitbegründer und langjährige OK-Präsident von «La Diagonela», dem international reputierten Langlaufrennen in der klassischen Stilart, für das Austragungsdatum vom Samstag, 21. Januar, grünes Licht signalisieren. Ende November und Anfang Dezember wurde das Engadin mit dem in nördlichen Breitengraden sehnlichst vermissten Schnee beglückt.