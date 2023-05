Tour de Ski kommt nach Davos

Schon länger war bekannt, dass sich der traditionsreiche Langlauf-Weltcup-Standort Davos beim veranstaltenden Weltskiverband FIS für eine erstmalige Integration in die Tour de Ski über den Jahreswechsel 2023/24 bemüht. Dies darum, weil das übliche Weltcup-Datum im Landwassertal im Dezember 2023 durch die erstmalige Austragung des Biathlon-Weltcups in Lenzerheide, respektive Lantsch/Lenz, belegt ist. Ebenso stehen an diesem Wochenende Weltcups Ski alpin in St. Moritz sowie im Skispringen in Engelberg auf dem Programm. «Vier Schweizer Weltcups an einem Wochenende wären für die TV-Produktion nicht möglich gewesen», wird Peter Engler, OK-Präsident von Davos Nordic, in einer Medienmitteilung zitiert. «Entsprechend haben wir eine alternative Lösung gesucht und haben mit den zwei Tour-de-Ski-Etappen eine attraktive Lösung gefunden», fährt Engler fort. Ausgetragen werden ein Nachtsprint in der freien Technik am 3. Januar sowie tags darauf ein Verfolgungsrennen über 20 Kilometer in der klassischen Stilart.