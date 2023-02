Steiner holt sich den Bündner Meistertitel

Rund 100 Langläuferinnen und Langläufer figurierten auf der Startliste der Bündner Meisterschaften, welche wegen Schneemangels von Ardez nach Ftan verlegt werden mussten. Gering fiel am Samstag in den Einzelrennen in klassischer Technik die Beteiligung der Kategorien ab U18 Damen und Herren aus.

Schnellste Zeiten für Steiner und Näff

Die schnellsten Zeiten auf den neun Kilometern erreichten die bei den Frauen gestartete Désirée Steiner (Davos) und der in der U18 gemeldete Isai Näff (Lischana Scuol), der schneller war als Elite-Sieger Lauro Brändli. Eine äusserst knappe Entscheidung lieferten sich die U16-Mädchen. Lina Bundi (Davos) gewann mit gerade einmal 0,9 Sekunden Vorsprung vor Nina Cantieni (Piz Ot Samedan), welche ihrerseits das Gesamtklassement des Raiffeisen Nordic Cup anführt.

Der Club Skiunzs Lischana Scuol organisierte die kantonalen Titelkämpfe perfekt, und die Teilnehmenden fanden eine gute präparierte Strecke vor. Dies auch in den Staffelwettkämpfen vom Sonntag, welche nach einem neuen Reglement durchgeführt wurden. «Das Ziel ist, dass wir wieder ein grösseres Teilnehmerfeld am Start haben», sagt Peter Schärrer von der Technischen Kommission Nordisch im Bündner Skiverband.

Zur Auswahl standen nicht mehr die gewohnten Alters-, sondern die Kategorien U36, U46 und 46plus. Dies ermöglichte bei der Zusammenstellung einen grösseren Spielraum. Einzige Bedingung war, dass jeder Staffel mindestens eine Athletin angehörte. Die Premierensiege sicherten sich Bual Lantsch (U36 – Dario Spadin/Gianna Lucia Fröhlich/Marco Spadin), Davos 4 (U46 – Jon Arvid Flury/Lina Bundi/Rhys Richards) und Lischana Scuol 3 (46plus – Marchet Nesa/Tinetta Strimer/Isai Näff). (af)