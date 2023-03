Roman Furger: Im Engadin besonders stark

Als Roman Furger unlängst wegen einer Erkrankung unverrichteter Dinge vorzeitig von den nordischen Ski-Weltmeisterschafen im slowenischen Planica die Heimreise nach Davos antreten musste, stand dies sinnbildlich für seine Karriere. Oft machte dem 33-jährigen Urner mit Wohnsitz in Davos die Gesundheit einen Strich durch seine Pläne in der Loipe. Sein fragiler Körper liess keinen dauerhaften Verbleib in der Weltspitze zu.