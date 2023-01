Nadine Fähndrich wächst in ihrer neuen Rolle

Die Ansprüche sind definitiv gestiegen bei Nadine Fähndrich. Ein neunter Rang zum Auftakt des neuen Jahres beim zweiten Teilstück der diesjährigen Tour de Ski über zehn Kilometer Verfolgung kann da keine uneingeschränkte Begeisterung auslösen. «Die Strapazen des Vortages blieben nicht ohne Auswirkungen. Ich hatte nach den zahlreichen Wettkämpfen in der freien Technik zuletzt auch ein wenig Mühe mit der Umstellung auf die klassische Stilart. Zudem fühlte ich von Beginn an eine gewisse Müdigkeit in den Beinen», sinnierte die 27-Jährige im Zielraum im Tschierv.