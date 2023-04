Klosters erhält den Zuschlag für einen Langlauf-Grossanlass

Es ist entschieden. Mit der Austragung des «Masters-World-Cup-2025» werden im Jahr 2025 rund 900 Langläuferinnen und Langläufer in Klosters erwartet, wie die Medienstelle von Davos Klosters in einer Mitteilung vermeldet. Es ist bereits der dritte «Masters World Cup», der in der Schweiz stattfindet: 1999 in Grindelwald, 2017 in Klosters und nun 2025 erneut in Klosters. Die Veranstaltung erstreckt sich über eine komplette Woche und soll laut den Organisatoren rund vier bis fünf Millionen Franken an Wertschöpfung generieren.

Inoffizielle Senioren-Weltmeisterschaft