Jonas Baumann: Slowenischer Kaltstart an der WM in Planica

Am Dienstag ist Jonas Baumann am Schauplatz der 54. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Dreiländereck Slowenien-Italien-Österreich eingetroffen. Es ist auch in der Praxis eine länderübergreifende Angelegenheit. Die Heimbasis der Schweizer Langläufer steht im italienischen Tarvisio unweit der Wettkampfstätten ennet der Grenze im slowenischen Planica. Baumann ist gleich in mehrfacher Hinsicht in ein WM-Abenteuer mit vielen Fragezeichen aufgebrochen. Mit seinen bald 33 Jahren ist er zwar einer der erfahrensten Athleten im Feld. Viel Neues gibt es da nicht mehr zu entdecken.