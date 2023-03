Ideale Bedingungen sorgen für einen gelungenen Glärnischlauf

Die besten Junioren des Landes waren am Continental-Cup in Prémanon in Frankreich im Einsatz. Im Skatingrennen über 10 Kilometer erreichte Silvan Hauser (SC Riedern) mit Rang 10 seinen ersten Top-Ten-Platz auf dieser Stufe. Im sonntäglichen Rennen über 10 Kilometer klassisch mit Massenstart erreichte er als viertbester Schweizer Rang 15. Weitere Glarner waren nicht am Start.