Fähndrichs Lauf ins Geschichtsbuch

Es waren besonders emotionale Momente für Nadine Fähndrich an diesem nicht bloss für sie historischen Samstag beim Langlauf-Weltcup in Davos. Und so musste sie hinterher bei der Einordnung ihres vierten Triumphes auf der Bühne Weltcup, einen davon hatte sie im Dezember 2020 in Dresden im Teamsprint an der Seite ihrer Ende des vergangenen Winters zurückgetretenen Standardpartnerin Laurin van der Graaff realisiert, nicht lange überlegen.