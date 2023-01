Erleichterung nach der Tour de Ski

Für den Bündner Langläufer Jonas Baumann war nach dem Auftakt der Tour de Ski in der Val Müstair Schluss. Er und sein Teamkollege Jason Rüesch haben mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen und beenden die Tour de Ski vorzeitig.

Weiter geht die Tour de Ski am 3. und 4. Januar in Oberstdorf (DE), bevor die letzten Rennen vom 6. bis 8. Januar in Val di Fiemme (IT) ausgetragen werden. (red)