Die Nachwuchskräfte überzeugen

Die Tour de Ski macht am Mittwoch Halt im deutschen Oberstdorf. 20 Kilometer Verfolgung im Freistil stehen für die Männer (Start 11.15 Uhr) und die Frauen (Start 14.30 Uhr) auf dem Programm. Bei den Männern kämpfte Hoffnungsträger Jonas Baumann schon länger mit gesundheitlichen Problemen, die ihn nun auch dazu bewogen, nach Platz 71 im Sprint und Rang 37 in der Verfolgung in der Val Müstair an den Rennen in Oberstdorf nicht mehr anzutreten.