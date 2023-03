Cologna gibt Comeback am Engadiner - als «laufender Kameramann»

Er hat alles gewonnen, was es als Langläufer zu gewinnen gibt. Olympiasieger. Weltmeister. Gesamtweltcupsieger. Und: Vier Mal gewann Dario Cologna auch den Engadin Skimarathon. 2007, 2010, 2017 und zuletzt 2019. Der Davoser ist damit, zusammen mit Roman Furger, Rekordgewinner beim Traditionsanlass. 2022 klassierte sich Cologna hinter Furger auf Rang 2. Es war eines seiner letzten Rennen als Profi.

Im Jahr 1 nach seiner Profikarriere kehrt der Mann, der am Vortag des 53. Engadin Skimarathon seinen 37. Geburtstag feiert, zurück auf die Loipen zwischen Maloja und S-chanf. Cologna steht dabei in offizieller Mission: als Kameramann für SRF. Wie er im SRF-Podcast «Ufwärmrundi» verrät, wird Cologna mit einer Kamera auf dem Kopf laufen und so spektakuläre Bilder in die Schweizer TV-Stuben liefern. Grosse Ambitionen verfolge er dabei nicht, so Cologna. Wer weiss: Vielleicht ändert sich dies am Start plötzlich...

Nur gibts da einen Hacken: Neben der Kopfkamera trägt Cologna auch noch einen rund zweieinhalb Kilogramm schweren Rucksack. Zumindest ein guter Fitnesstest dürfte der Engadiner also für Cologna sein.