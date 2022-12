Baumann überrascht sich selbst

Nadine Fähndrich wächst definitiv in ihrer Rolle als Aushängeschild des Schweizer Langlaufs. Und sie tut dies schnell. Am Tag nach dem grossen Sprint-Heimsieg in Davos brillierte die 27-jährige Luzernerin auch über die 20-Kilometer-Distanz mit Intervallstart in der freien Technik. Im von der US-Amerikanerin Jessie Diggins knapp vor der norwegischen Rückkehrerin Ingvild Flugstad Östberg gewonnenen Wettkampf realisierte Fähndrich mit Rang 8 das mit Abstand bestes Saisonergebnis abseits des Sprints. «Mir gelang ein sehr regelmässiges Rennen.