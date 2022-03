Kristallkugel im Visier

Der Skitouren-Weltcup geht in die entscheidende Phase. Nur noch zwei Events stehen auf dem Programm. Der Kampf um den Gesamtweltcup ist damit endgültig lanciert. Erster Anwärter auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Sprintwertung ist der Prättigauer Arno Lietha. Am Wochenende im Martelltal, einem Seitental des Vinschgaus, und am ersten Aprilwochenende im französischen Flaine muss er dafür aber mehr Punkte als sein härtester Widersacher Oriol Cardona Coll sammeln.