Keine Spitzenplätze in Carezza

Die Sarganserländerin Julie Zogg, die am vergangenen Weltcuprennen im Russischen Bajonne noch einen Sieg einfahren konnte, scheitert am Weltcup im Italienischen Carezza bereits im Viertelfinale. In der gleichen Runde war auch Schluss für die Schwyzerin Ladina Jenny und den Bündner Dario Caviezel.