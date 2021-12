Fürs Jubiläum wird noch ein Datum gesucht

Der vorzeitige Wintereinbruch versetzt die Tourismusdestinationen im Kanton in Verzückung. Wenigstens eine Sorge weniger in den düsteren Zeiten einer nicht endenden globalen Gesundheitskrise. Der frühe und ausgiebige Schnellfall lässt auch die Sorgenfalten von Barbara Flury ein wenig kleiner werden. «Das Loipennetz in Davos ist bereit. Die Verhältnisse sind top und die Präparierung der Rennstrecke verlief reibungslos», meldet die Präsidentin des Organisationskomitees von Davos Nordic, dem traditionsreichen Langlauf-Weltcup im Flüelatal. Sorgen gab es dafür an anderen Fronten genug.