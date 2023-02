Die Freestyler kehren bald ins Engadin zurück

In weniger als zwei Monaten ist es wieder so weit. Im Engadin springen die weltbesten Freestylerinnen und Freestyler am Weltcupfinal um die Kristallkugeln und den Sieg. Die Lokalmatadoren Andri Ragettli und Nicolas Huber sowie viele weitere Topcracks werden vom 23. bis 26. März in Silvaplana erwartet. Gesucht werden die besten Slopestylerinnen und Slopestyler auf den Skiern und dem Snowboard.

Da in diesem Jahr die 10. Austragung des Events stattfindet, gibt es auch ein spezielles Rahmenprogramm. So wird es am Samstag, 25. März, direkt nach den Finalläufen der Freeskierinnen und Freeskier sowie der anschliessenden Siegerehrung zwei Livekonzerte von Delinquent Habits sowie des Halfpipe-Snowboarders Pat Burgener geben. Die Konzerte sind kostenlos zugänglich, einzig ein Liftticket wird benötigt.

Der Event ist ein weiterer Schritt im Hinblick auf die in St. Moritz, Sils, Pontresina und Silvaplana stattfindende Freestyle-WM 2025. Die Engadiner organisieren den Anlass als Nachfolger des georgischen Orts Bakuriani, der die WM in diesem Jahr ausrichtet.

Das Programm der Slopestyle-Wettkämpfe



Donnerstag, 23. März: Qualifikation Freeski Männer und Frauen

Freitag, 24. März: Qualifikation Snowboard Männer und Frauen

Samstag, 25. März: Finalläufe Freeski Männer und Frauen, anschliessend Konzerte

Sonntag, 26. März: Finalläufe Snowboard Männer und Frauen