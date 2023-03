Giulia Tannó ist zurück in der Weltspitze

Bei Halbzeit des Freeski-Slopestyle-Wettkampfs führte sie die Rangliste an. Am Ende blieb für Giulia Tanno der undankbare vierte Rang. Enttäuscht war die 24-Jährige von der Lenzerheide darüber aber nicht. Weil sie nach ihrer Kreuzbandverletzung erst im Januar in den Weltcup zurückkehren konnte, zog sie auf dem Corvatsch eine positive Bilanz und blickte mit Zuversicht nach vorne.