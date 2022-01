Nicht weniger als 180 Snowboarderinnen und Snowboarder kämpfen beim Laax Open neben dem Preisgeld von insgesamt 140 000 Franken um wertvolle Weltcuppunkte und die Olympiaselektion. Der Auftakt zum grössten und zugleich bedeutendsten Snowboardanlass Europas erfolgte am Donnerstag mit einer Flugshow in den Halfpipe-Halbfinals. Aus Schweizer Sicht verlief der Auftakt durchzogen. Bei den Frauen schaffte kein Mitglied der Swiss-Ski-Delegation den Sprung in den Final der besten Acht.