Fiva erlöste Graubünden erst spät

Bis fast zum Ende der Olympischen Winterspiele in Peking mussten sich die Bündnerinnen und Bündner gedulden, bis einer der ihren zuschlug. Der in Chur lebende Skicrosser Alex Fiva von Skiklub Parpan erlöste mit seiner Silbermedaille am Freitag einen ganzen Kanton. Doch dass es so lange dauern könnte bis zum ersten und schliesslich auch einzigen Glanzmoment, musste fast ein wenig angenommen werden. Höchstens noch dem Flimser Freeskier Andri Ragettli wurde im Vorfeld aus Bündner Sicht ebenfalls noch ein Platz auf dem Podest zugetraut.