Irene Cadurisch über Olympia-Zusammenbruch: «Plötzlich war alles wie weg»

Der 26. Februar 2022 ändert die Sportlerinnenlaufbahn von Irene Cadurisch auf einen Schlag. Beim Olympia-Staffelrennen in Peking bricht die damals 30-jährige Bündnerin abseits der TV-Kameras zusammen, muss mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Wettkampfmässig stand die zweifache Olympiadiplom-Gewinnerin seither nicht mehr auf den Langlaufski.

Gut ein Jahr nach den Spielen in Peking spricht Cadurisch erstmals öffentlich über ihren Unfall, die dramatischen Stunden danach und den langen Weg zurück in ein Athletenleben. Sie sagt: «Körperlich und mental sind die letzten Monate nicht spurlos vorbeigegangen.» Gleichzeitig bezeichnet sie die Erfahrungen auch als Lebenslehre. «Der Biathlonsport ist ein grosser Teil meiner Welt. Aber nicht die ganze Welt.»

