«Es ist wichtig, dass ich positiv bleibe»

Die 23-jährige Giulia Tanno hat zum zweiten Mal in Folge die Olympischen Winterspiele verpasst. Wie vier Jahre zuvor in Pyeongchang wegen eines Oberarmbruchs musste sie wegen einer Knieverletzung nun auch auf Peking verzichten. Beim Weltcup in Silvaplana war sie am Wochenende als Zuschauerin mit dabei und schaute im exklusiven Gespräch enttäuscht zurück, vor allem aber positiv in die Zukunft.