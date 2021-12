Ehrgeiziger Olympiasieger

Am 17. Dezember 2020 war es so weit. Nach fast zwei Jahren ohne Wettkampf kehrte Nevin Galmarini im italienischen Carezza in den Weltcup zurück. Hinter ihm lagen 18 schwere Monate, in denen hartnäckige Probleme mit der Bandscheibe zwischenzeitlich sogar seine Karriere infrage stellten. Entsprechend vorsichtig stieg der zweifache Familienvater in die Saison, welche er im Rückblick als solide bezeichnet. Höhepunkt war der fünfte Platz im WM-Parallel-Riesenslalom im slowenischen Rogla.