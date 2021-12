Die grosse Abschiedstour von Cologna und Van der Graaff

Das Highlight aus Bündner Sicht werden die Auftritte des vierfachen Olympiasiegers Dario Cologna und Laurien Van der Graaff - die in ihrer Karriere neun Mal in einem Weltcuprennen auf ein Podest laufen konnte - sein. Mit Cologna läuft der beste Schweizer Langläufer aller Zeiten ein letztes Mal auf Schweizer Boden und dies erst noch in seinem Heimatkanton. Bei seinem Auftritt in Davos Mitte Dezember, wo Cologna lebt, wurde er von den starken Emotionen übermannt und konnte nicht seine beste Leistung abrufen. Emotional dürfte es für ihn wohl auch in Lenzerheide werden. Bleibt zu hoffen, dass dies keinen negativen Einfluss auf seine Leistungen haben wird. Vor vier Jahren konnte Cologna das Distanzrennen in Lenzerheide gewinnen, ein ähnlicher Exploit wäre in diesem Jahr aber eine Überraschung. Aber die Tour liegt dem 35-Jährigen auf jeden Fall: Er feierte bereits vier Siege in der Gesamtwertung, wurde einmal Zweiter und einmal Dritter.