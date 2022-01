Die «Chiflers» wollen in Peking Olympia-Gold

Am Mittwoch, 2. Februar, um 20.05 Uhr Ortszeit beginnt in Peking für Martin Rios und Jenny Perret das olympische Curlingturnier im Mixed Doubles. Martin Rios und Jenny Perret und Olympische Spiele: Da war doch was. Vor vier Jahren in Pyeongchang sorgte das Curling-Paar sowohl für sport­liche als auch für emotionale Schlagzeilen. Auf der sportlichen Bühne gewannen Rios/Perret Olympiasilber und nahmen mit dem ersten Medaillengewinn den Druck auf die Schweizer Delegation.