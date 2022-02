Der rasende Hauswart

Wie schwierig ist das Leben eines Skeletonpiloten in der Schweiz? «Besser als auch schon. Es verändert sich etwas in die richtige Richtung», sagt Basil Sieber. Der 26-jährige Engadiner ist seit dem Olympiaaufgebot urplötzlich in die erste Reihe vorgerückt. Er fand vor den Selektionären von Swiss Olympic Berücksichtigung für den einen Schweizer Quotenplatz für Peking. Wirklich gerechnet hatte Sieber damit nicht, wie er betont. «Der Anruf von Teamchef Thomas Lofing war eine freudige Überraschung», sagt Sieber.