Der erfüllte Peking-Traum

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen hat Bianca Gisler vor einem Jahr im Gespräch mit der «Südostschweiz» als Ziel, als «mein grosser Traum» bezeichnet. Ihre Ambitionen waren begründet, hatte sie mit den Rängen 8, 11, 5, 8, 6 und 3 im Europacup doch eine Top-Saison hingelegt. Als Belohnung durfte sie bei den Bündner Weltcupevents in Laax und Silvaplana an den Start gehen. In dieser Saison folgten auf höchster Stufe die Teilnahmen am Big-Air-Contest in Chur und zuletzt beim Slopestyle am Laax Open.