Der Bündner Weltcup-Dezember

Am gleichen Wochenende treffen sich die besten Langläuferinnen und Langläufer in Davos, wo die 48. Austragung des «Davos Nordic» stattfindet. Ab 11.45 geht es mit den Sprints (Prolog) der Frauen und Männer los. Die Finals werden ab 14.15 Uhr ausgetragen. Am Sonntag ab 11.40 Uhr geht es für die Männer über 15 Kilometer in der freien Technik. Die Frauen starten ab 14 Uhr über zehn Kilometer, ebenfalls in der freien Technik. Mit Dario Cologna und Laurien van der Graaff sind zwei Einheimische zum letzten Mal in Davos an einem Weltcuprennen am Start. Gespannt sein darf man auch auf die weiteren Bündner. Spätestens seit letztem Jahr weiss man, dass das Davos Nordic für Überraschungen gut sein kann. Mit Valerio Grond schaffte es vor einem Jahr ein Einheimischer an seinem ersten Weltcup-Rennen auf den starken sechsten Rang.