Davos will Langlauf-Image entstauben

Mitten in der Stadt, mit Start und Ziel im Kurpark neben dem Eisstadion, wird eine ein Kilometer lange Loipe präpariert. Im K.O.-System treten die Langläuferinnen und Langläufer gegeneinander an. Am Nachmittag wird dafür zunächst eine Qualifikation durchgeführt, die Finalläufe finden dann bei Dunkelheit am Abend statt. «Obwohl Langlauf in den letzten Jahren massiven Zuwachs verzeichnet, kämpft die Disziplin mancherorts noch immer mit einem etwas verstaubten Image. Dem wollen wir mit diesem spektakulären und spassigen Breitensport-Event entgegenhalten», lässt sich Andre Rellstab, Leiter Events der Tourismusorganisation Davos Klosters in der Medienmitteilung zitieren.