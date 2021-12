Bündnerin Nadja Kälin schafft Olympia-Limite

Lydia Hiernickel klassierte sich als 29. ebenfalls in den Punkterängen. Nadine Fähndrich (34.) hingegen zog einen schwächeren Tag ein. Am Neujahrstag will sie im Sprint wieder vorne mitlaufen.

Das Tour-de-Ski-Klassement der Frauen verspricht mehr Spannung als jenes der Männer. Die Top 4 liegen innerhalb von 21 Sekunden. Auch die im 7. Rang klassierte Schwedin Frida Karlsson dürfte ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden, sofern sie das Etappenrennen fortsetzt.