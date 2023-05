Der Kopf war für Dario Caviezel das letzte Puzzleteil zum Erfolg

Es wäre eine Steilvorlage gewesen, um all die schönen Erinnerungen vom Februar wieder heraufzubeschwören. Wie er nach dem ersten WM-Rennen, dem Parallel-Riesenslalom, mit Silber vom Podest strahlte. Wie er bloss drei Tage später im Teamwettbewerb erneut auf dem Podium stand. Oder wie er wenige Stunden nach der Rückkehr in die Schweiz an einer grossen Überraschungsfeier empfangen wurde. Doch Dario Caviezel sagt, auf die Frage, welche Bilder ihm von der WM in Georgien zuallererst in den Kopf kommen: «Es sind keine schönen.