Vor der Bob-WM: Die Bahn ist frei im Oberengadin

Als erfahrender Organisator an vielen Fronten ist Reto Matossi nicht vorschnell aus der Reserve zu locken. Und so liess sich der Lehrer und Gemeindepolitiker in St. Moritz auch durch die für diese Jahreszeit permanent sehr hohen Temperaturen zum Jahresbeginn nur mässig beeindrucken. «Es ist schliesslich Ende Januar und Anfang Februar noch immer sehr kalt gewesen hier im Oberengadin», sagt Matossi mit sonorer Stimme. Rechtzeitig für die Weltmeisterschaften im Bob und Skeleton ist nun der Normalbetrieb im letzten verbliebenen Natureiskanal zwischen St. Moritz und Celerina wieder möglich.