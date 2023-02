Der Molliser Silvio Weber kann sich eine Medaille angeln

An vier Junioren-Weltmeisterschaften mit dem Gewinn der Goldmedaille am 24. Januar 2021 in St. Moritz als Höhepunkt nahm Silvio Weber bisher teil. Dazu kam eine WM bei den «Grossen» oder «Alten», wie immer man das bezeichnen will (Altenberg 2021, 13. mit dem Viererbob) sowie drei Teilnahmen an den Europameisterschaften. Mit dabei aber nicht mitten drin im Bob war Weber zudem an den Olympischen Spielen 2022 in -Peking und zuletzt in diesem Jahr an den Europameisterschaften.