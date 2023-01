Diese Bündnerinnen und Bündner wollen an der Biathlon-EM für Furore sorgen

Es läuft dem Schweizer Biathlon-Team in der bisherigen Saison wie geschmiert. Podestplätze, Top-Ten-Klassierungen und tolle Staffelergebnisse stehen zu Buche. Vom 25. bis 29. Januar wollen die Schweizerinnen und Schweizer auch zu Hause ihr Können abrufen. An der Biathlon-EM auf der Lenzerheide sind alle Topshots am Start.

Auch vier Bündnerinnen und Bündner werden auf der Heimstrecke angreifen. Die Gasparin-Schwestern Elisa und Aita sowie Lea Meier stehen im Aufgebot der Frauen. Alle drei überzeugten in dieser Saison. Die Gasparins liefen regelmässig in die Top 20, während Meier erst am letzten Wochenende ihr bestes Weltcupergebnis erreichte (24.). Hinzu kommt die Glarnerin Lydia Hiernickel, die bis letzte Saison noch als Langläuferin unterwegs war und auf diesen Winter hin den Wechsel zum Biathlon vollzog. Bei den Männern hält Serafin Wiestner die Bündner Fahne hoch.

Angeführt wird das Aufgebot vom neuen Teamleader Niklas Hartweg. Der Schwyzer hat auf diesen Winter hin einen riesigen Schritt gemacht und lief bisher in allen angetretenen Weltcuprennen in die Punkte. Das grosse Highlight war der zweite Platz beim Saisonauftakt in Kontiolahti. Zudem wurde er am vergangenen Wochenende in der Single-Mixed-Staffel mit Amy Baserga, die ebenfalls in Lenzerheide am Start steht, Dritter.

Das Aufgebot für die EM auf der Lenzerheide

Männer:

Sandro Bovisi

Joscha Burkhalter

Dajan Danuser

Jeremy Finello

Niklas Hartweg

Sebastian Stalder

Serafin Wiestner

Frauen: