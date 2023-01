Biathlon-Pensionärin Selina Gasparin: Wenn der Zirkus vorbeischaut

Am Eingang zum aktuellen Austragungsort der ersten Biathlon-Europameisterschaften in der Schweiz ist das Konterfei von Selina Gasparin nicht zu übersehen. Flankiert von ihren Schwestern Aita und Elisa Gasparin begrüsst die 38-Jährige mit einem herzhaften Lachen von der Wand in Lantsch/Lenz die Besucher. Die Erfolge der Pionierin des Schweizer Frauen-Biathlonsports haben den Weg der Schweiz als Standort internationaler Wettkämpfe entscheidend erleichtert. Im Frühjahr hatte Gasparin nach mehr als 15 Jahren im Weltcup das Gewehr weggelegt.