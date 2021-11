Bereit für die Saison der Bewährung

von Köbi Hefti

Pascal Müller, der einzige Swiss-Ski-Kaderathlet in der Nordischen Kombination, blickt mit Freude und Zuversicht auf die neue Saison. Diese beginnt für ihn am Freitag in Nizhny Tagil (RUS), einer Stadt im mittleren Ural, mit dem ersten Wettkampf im Continental-Cup (B-Weltcup). Für Müller ist es ein Novum, bestens vorbereitet in eine Saison zu steigen. Er konnte seine Vorbereitung plangemäss durchziehen. Bisher war dies nie so gewesen.