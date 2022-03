Applaus für den Champion

Das Sportjahr 2022 wird für den Bündner Sport, unabhängig, was in den nächsten Monaten von wem auch immer noch erreicht und gewonnen wird, kein erfreuliches. Nach Speedfahrer Carlo Janka und Langläufer Dario Cologna hat sich mit Nevin Galmarini der dritte und zugleich letzte aktive (Wintersport-) Olympiasieger entschieden, am Ende der laufenden Saison zurückzutreten. Im Gegensatz zu Janka und Cologna, die über Jahre im medialen Scheinwerferlicht standen und von Sponsoren grosszügig unterstützt wurden, übte Alpin-Snowboarder Galmarini seine (Rand-)Sportart ohne grosse Beachtung aus. Durch den Gewinn der beiden Olympiamedaillen, 2014 die silberne und 2018 die goldene, erfuhr er zeitweise zumindest die Wertschätzung, die er längst verdient gehabt hätte.

Galmarini hat seinen Sport über Jahre geprägt. Dies ist umso bemerkenswerter, weil sich der Ardezer alles erarbeiten musste. Ihm wurde nichts geschenkt. Er hatte Talent, viele seiner Konkurrenten hatten davon aber mehr in die Wiege gelegt bekommen. Galmarini nahm das sportlich, kämpfte – und beklagte sich nie. Im Gegenteil. Er hat für sportliche Verbesserungen noch mehr Entbehrungen auf sich genommen. Sommer für Sommer hat er neben dem Training in verschiedenen Berufen gearbeitet, um sich den nächsten Winter vorfinanzieren zu können.

Zwölf Weltcup-Podestplätze, zwei Olympiamedaillen und der Gesamtweltcup 2018 sind das, was Galmarini bleibt. Nicht allein wegen dieser Erfolge ist er für mich ein ganz grosser Sportler. Er ist das auch darum, weil er nie vergessen hat, woher er kommt und wo seine Wurzeln sind. Selbst als Olympiasieger ist er nie abgehoben, ist bescheiden und nahbar geblieben. Dass er heute seinen Rücktritt mit persönlichen Worten in seiner Kolumne in dieser Zeitung verkündet, spricht für sich. Und allein dafür hat sich Champion Galmarini einen doppelten Applaus verdient!

René Weber, Leiter Sport Zeitung