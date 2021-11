Ambitionierte letzte Saison

Edelmetall in Teamevents als Ziel

«Wir sind uns bewusst, dass wir in der Weltrangliste nicht in den Top 3 sind. Spätestens seit der WM in Oberstdorf wissen wir aber, dass vieles möglich ist. Unser Traum ist und bleibt diese Teammedaille an Olympischen Spielen», lässt sich Christian Flury, Chef Langlauf bei Swiss-Ski, auf deren Homepage zitieren. 20 Jahre sind es her, als die Frauen-Staffel in Salt Lake City die letzte Olympiamedaille einheimste, sogar 50 Jahre (Sapporo) sind es bei den Männern.