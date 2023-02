Dario Caviezel vor WM-Start: «Schön fahren musst du da nicht»

Es ist das Saisonhighlight für die Alpin Snowboarder: Die WM im georgischen Bakuriani. Am Sonntag gehen die Titelkämpfe mit dem Riesenslalom los. Es folgen Slalom und zum ersten Mal überhaupt an einer WM die Teamwettkämpfe. Nach dem Rücktritt von Nevin Galmarini ist Dario Caviezel der einzige Bündner in Georgien: Der 27-jährige Churer vor dem Start über...

die Erinnerungen an Georgien