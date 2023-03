Aerials-Weltmeister Roth nach Heimweltcup: «Dass ich aufs Podest springen konnte, macht es noch viel besser»

Kürzlich ist Noé Roth als Weltmeister in die Schweiz zurückgekehrt. Am Wochenende stand er erstmals an einem Heimweltcup am Start und wurde prompt Zweiter. St. Moritz war 15 Jahre nach Davos Gastgeber eines Aerial-Weltcups in der Schweiz. Für den 22-jährigen Zuger ist damit ein Traum wahr geworden. Er sagt: «Dass ich aufs Podest springen konnte, macht es noch viel besser.»

«TV Südostschweiz» zeigt heute ab 18 Uhr einen Beitrag zum Aerials-Weltcup in St. Moritz, der erstmals nach 15 Jahren wieder in der Schweiz stattfand und als Testevent für die Freestyle-Weltmeisterschaften 2025 dienen soll.