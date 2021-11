Laurien van der Graaff und ihre Erfolge

Grösste Erfolge in den letzten Jahren

Laurien van der Graaff ist in Holland geboren und im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie nach Davos gezogen und dort aufgewachsen. Sie hat sich hartnäckig und stetig an die Weltspitze herangearbeitet.

Ihr erster Erfolg hatte sie vor zehn Jahren in der Saison 2011/2012. Im Sprint in Düsseldorf lief sie aufs Podest und wurde dritte. Ihre grössten Erfolge feierte die 34-Jährige dann erst in den letzten drei Jahren. 2017 in Lenzerheide und 2018 in Seefeld holte sie jeweils im Sprint ihre beiden einzigen Weltcupsiege im Einzel. Ausserdem stand sie im Jahr 2020 in Dresden im Teamsprint gemeinsam mit Nadine Fähndrich ganz oben auf dem Podest.

Der bisherige Karrierehöhepunkt ist die WM-Silbermedaille im Teamsprint im Deutschen Oberstdorf im Jahr 2021. Auch den gewann Laurien van der Graaff gemeinsam mit der Luzernerin Nadine Fähndrich.