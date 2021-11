Für Laurien van der Graaff ist Ende Saison Schluss

Ihre grössten Erfolge feierte die 33-Jährige in den letzten drei Jahren. 2017 in Lenzerheide und 2018 in Seefeld holte sie jeweils im Sprint ihre beiden einzigen Weltcupsiege im Einzel. 2020 gelang ihr ein Weltcup-Sieg im Teamsprint in Dresden. Der bisherige Karrierehöhepunkt ist die WM-Silbermedaille im Teamsprint mit Nadine Fähndrich im Deutschen Oberstdorf in der abgelaufenen Saison. (so)