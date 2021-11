Langlauf-Elite zu Gast in Lenzerheide

Was die Tour de France bei den Radrennfahrern ist, das ist die Tour de Ski für die Langläuferinnen und Langläufer. Los geht es in Lenzerheide am 28. und 29. Dezember kurz vor dem Jahresende, wie die Organisatoren mitteilen. Im Anschluss ziehen die Athletinnen und Athleten weiter ins deutsche Oberstdorf und ins Val die Fiemme in Italien.