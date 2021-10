Wetterpech: Keine Trainingssprünge am Big Air Chur

Andri Ragettli muss passen

Der Bündner Freeskier und Slopestyle-Weltmeister, Andri Ragettli, wird am Big Air in Chur nicht an den Start gehen. Der Grossanlass am kommenden Wochenende muss ohne Botschafter Andri Ragettli auskommen. Dies kommunizierte der Flimser in den Sozialen Medien. Der Start am heimischen Weltcup-Auftakt komme zu früh für ihn, so Ragettli in einer Story auf Instagram.

Zurzeit erholt sich Ragettli von einer schweren Knieverletzung mit mehreren Bänderrissen und einer Schädigung des Meniskus.

Nachdem Ragettli bereits Mitte Juli wieder das erste Mal auf den Skis gestanden war, hielten sich die Hoffnungen bis zuletzt, dass er vielleicht doch am Big Air in Chur starten könnte. Dies ist nun nicht der Fall. Die Verletzungen hatte sich Ragettli Mitte März beim Big-Air-Wettbewerb der Weltmeisterschaften in Aspen, Colorado zugezogen. Damit vertreten die Freeskier Giulia Tanno, Moritz Boll (Freestyle Snowboarder) und Kim Gubser den Kanton Graubünden am Big Air in Chur. Ragettli wird aber dennoch auf dem Gelände in der Oberen Au in Chur anzutreffen sein – als Gast und Botschafter für den Event. (so)